中国の公共充電設備、８月は５万４千基増8月27日、南京市秦淮区の居住エリアにつくられた太陽光発電・蓄電・充電一体型のスマート充電ステーション。（南京＝新華社記者/季春鵬）【新華社北京9月10日】中国電気自動車（EV）充電インフラ促進連盟が10日発表した8月末の全国公共充電設備数は前月から5万4千基増え、前年同月比43.6％増の326万3千基となった。うち直流が146万1千基、交流が180万1千基だった。2023年9月〜24年8月の