将棋の女流棋士、西山朋佳白玲（29）の棋士編入試験第1局が10日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、西山白玲が高橋佑二郎四段（25）に132手で勝ち、初の「女性棋士」誕生に向けて好スタートを切った。現行制度で編入試験に臨むのは5人目で、女性は2022年の福間香奈清麗（32）に次いで2人目。西山白玲は全5局の試験で3勝を挙げれば合格となる。第2局は10月2日に将棋会館で行われ、山川泰熙四段（26）が試験官を務める。＜写真特集