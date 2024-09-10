車で親族の男性をひいて殺害しようとしたとして先月逮捕された20代の男性について秋田地方検察庁は10日、不起訴としました。20代の男性は先月、酒気を帯びた状態で車を運転し、親族の男性をひいて殺害しようとしたとして酒気帯び運転と殺人未遂の疑いで逮捕されていました。秋田地方検察庁はいずれも10日付けで不起訴としました。殺人未遂については容疑を暴行に切り替えたうえで捜査していました。不起訴の理由について「証拠関係