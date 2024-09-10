「よにのちゃんねる」でも活動するKAT-TUNの中丸雄一9月8日、「嵐」の二宮和也、「KAT-TUN」の中丸雄一、「Hey！Say！JUMP」の山田涼介、「timelesz（旧Sexy Zone）」の菊池風磨による、YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」が動画を投稿。現在、芸能活動を謹慎中の中丸について、残る3人が言及した。「中丸さんは、8月7日の『文春オンライン』で女子大学生との“アパ密会疑惑”を報じられました。今回の動画では、3人が以前か