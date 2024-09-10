「BCNランキング」2024年8月26日から9月1日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・兵庫県・京都府）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）2位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）3位arrows We2 FCG02（FCNT）4位Pixel 8a(au)（Google）5位AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）6位arrows We2 F-52E（FCNT）7位Pixel 8 128GB(Y!mobile)（Google）8位Pixel