【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「幸せな15年間から、さらに皆さんと幸せな未来へ進んでいきたい」（超新星ソンジェ） 日本デビュー15周年を迎えた超新星が、デビュー日となる9月9日にZepp DiverCity(TOKYO)にて、ライブイベント『SUPERNOVA (超新星) ☆博15』を開催した。 “こころから いま 伝えたいんだ いつも隣にいてくれて ありがとう” この歌い出しの一節から大切に言葉を積み重ねていくミディ