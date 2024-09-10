米Appleは日本時間9月10日、Apple Eventを開催し、最新モバイルOS「iOS 18」を搭載し、新機能「Apple Intelligence」のために設計した「iPhone 16」シリーズを発表した。日本での発売日は9月20日。予約注文は9月13日21時から受け付ける。●Proモデルには新色「デザートチタニウム」より高性能なカメラと新しい「A18 Proチップ」、USB 3（最大10Gb/s）対応USB-Cポートを搭載するProモデルは、前機種より画面サイズを大型化。画