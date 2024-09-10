今日10日(火)は北陸から九州で猛暑日が続出し、9月1位の高温記録を更新した所も。明日11日(水)も厳しすぎる残暑が続き、関東は今日より猛暑日地点が増えるでしょう。9月だからと油断せず、真夏と同じように熱中症対策を万全にしてお過ごしください。10日は北陸〜九州で猛暑日続出9月の高温記録も今日10日(火)は、北陸から九州にかけての日本海側を中心に気温が上がりました。午後5時までの最高気温は、新潟県の新津(新潟市秋葉区