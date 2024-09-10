１０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて４５銭円安・ドル高の１ドル＝１４３円６０〜６２銭で大方の取引を終えた。対ユーロは、２０銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１５８円５０〜５４銭で大方の取引を終えた。