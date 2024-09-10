10日午後に発表された最新の進路情報です。日本の南で新たに台風が発生する見込みで、週末からの3連休に沖縄県を直撃する恐れがあります。日本のはるか南にある熱帯低気圧は11日にも台風に変わる予想です。徐々に発達しながら北西へ進み、14日以降に奄美地方や沖縄地方に接近する恐れがあります。14日から15日にかけて中心付近の最大瞬間風速は35メートルの予想です。接近に伴って強まる雨風のほか、接近前から高くな