メルカリが生成AIを活用し、商品情報を自動で入力する新機能を発表しました。メルカリが、10日から運用を始めたのは、新機能「AI出品サポート」です。出品者が考える商品情報や販売価格を生成AIが代わりに提案し、自動で入力されます。商品の状態も認識され、開封していない商品は「未開封」と自動入力されます。メルカリは、「作業が面倒だ」として出品を諦める人が3600万人以上いると試算していて今後、梱包や発送作業も見直し新