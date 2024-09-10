政治ジャーナリストの田崎史郎氏が10日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。党総裁選（9月12日告示、27日投開票）への出馬を正式に表明した、自民党の高市早苗経済安保相（63）について言及した。高市氏で今回の総裁選への出馬表明は7人目で、女性議員では初。前回21年総裁選では、安倍晋三元首相の全面支援を受け、議員票では岸田文雄首相に次ぐ票を獲得したが、安倍氏亡き今回は、支援拡大に不安の声も根強い。