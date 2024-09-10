兵庫県知事の疑惑告発文書問題で県議会自民党公明党など4会派は10日、無所属議員4人と共同で12日午前、知事に辞職を申し入れると発表した。維新の会は既に単独で申し入れており、議会の全議員が辞職要求を突き付ける事態となった。