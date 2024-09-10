◆米大リーグドジャース４―１０カブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）カブス・鈴木誠也外野手（３０）が９日（日本時間１０日）、大谷翔平投手（３０）も「１番・指名打者」に入った敵地・ドジャース戦に「３番・指名打者」でフル出場し、４試合ぶりの安打を放ち、１４個目の盗塁を決めるなど５打数１安打だった。チームは１６安打１０得点でドジャースに快勝。３連戦初戦を制して２連勝とした