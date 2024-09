「餓狼伝説 City of the Wolves」【動画】衣装に注目!「餓狼伝説CotW」不知火舞、参戦トレーラー1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム「餓狼伝説」シリーズ。1999年の「餓狼 -MARK OF THE WOLVES-」から26年の時を経て、シリーズ最新作となる「餓狼伝説 City of the Wolves」が2025年4月24日に発売される。すでに歴代の人気キャラクター、ロック・ハワード、テリー・ボガード、双葉ほた