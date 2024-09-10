【トルコ】 雇用統計（7月）16:00 予想N/A前回9.2%（失業率) 鉱工業生産指数（7月）16:00 予想N/A前回-2.1%（前月比) 予想N/A前回-4.7%（前年比) 【南アフリカ】 製造業生産高（7月）20:00 予想1.1%前回-0.5%（前月比) ※予定は変更されることがあります。