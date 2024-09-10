西武は10日、今季限りで引退する岡田雅利捕手、金子侑司外野手のメモリアルグッズを販売すると発表した。ベルーナドームで行われる引退試合、セレモニーは14日のロッテ戦が岡田、15日の同戦が金子侑で、ライオンズチームストアフラッグスで「THANKYOUフェイスタオル」（税込み2000円）が販売される。メモリアルロゴや引退試合の写真などをあしらったメモリアルグッズも後日販売予定で、15日は金子侑が登場曲で使用していた「