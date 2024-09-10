10日15時15分、東証REIT指数先物期近2024年9月限は前日清算値比14ポイント高の1758ポイントで取引を終えた。出来高は862枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1758.09ポイントに対しては0.09ポイント安。 株探ニュース