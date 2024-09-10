風力発電建設プラットフォーム「港航平５」引き渡し完了中国山東省 【新華社青島9月10日】中国初のスマート船舶システムを搭載した自力昇降・自航式洋上風力発電建設プラットフォーム「港航平5」がこのほど、山東省青島市の青島海西重機埠頭（ふとう）で引き渡された。「港航平5」は長さ135メートル、幅50メートル、空船時重量（船単体の重量）約2万9千トン、最大つり上げ能力1800トン、最大作業水深70メートル以上、甲