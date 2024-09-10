Microsoftは現地時間2024年9月9日、TypeScript 5.6をリリースした旨を公式ブログで発表した。npm(Node Package Manager)コマンドやnuget関連機能で更新・新規導入可能。TypeScriptは同社がJavaScriptを拡張した開発言語で、Visual StudioやVisual Studio Codeなどのテキストエディターで見られる自動補完や、編集行およびファイルを移動するコードナビゲーション、コード内容を磨き上げるリファクタリングなど、各機能に対応する。