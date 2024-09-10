高校卒業者の平均年収はどれくらいか、また、大学卒業者とはどの程度違うのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。そこで本記事では、「高校卒業者で年収800万円」をモデルケースに、政府統計などから以下の3点について解説します。 ・高校卒業会社員の年齢別平均年収 ・大学卒業者の年齢別平均年収との比較 ・高校卒業者が収入を増やす方法 高校卒業者でキャリアプランに不安がある方は、ぜひご覧くだ