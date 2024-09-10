「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演し、大きな注目を集めた荒牧深愛（JOA）をはじめ、AKARI、KOKORO、NARAE、MANAMIの5名からなる10月デビュー予定の5人組ガールズグループUN1CONが、2024年10月19日に幕張メッセ9-11ホールで開催される日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN / WINTER」にオープニングアクトとして出演することが決定した。UN1CONにとってこれはデビュー前にもかかわらず、