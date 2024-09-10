今年8月、JR姫路駅に停車中の電車内で20歳の女性にわいせつな行為をしたとして、兵庫県職員の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、兵庫県姫路市に住む、兵庫県土木部技術企画課職員の石田樹也容疑者（41）です。警察によりますと、石田容疑者は、8月2日午後11時45分ごろ、JR姫路駅に停車中の電車内で20歳の女性に、胸を触るなどわいせつな行為をした疑いが持たれています。石田容疑者は、警察の取