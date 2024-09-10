消費者物価指数（確報）（8月）15:00 結果-0.1% 予想-0.1%前回-0.1%（前月比) 結果1.9% 予想1.9%前回1.9%（前年比) 結果-0.2% 予想-0.2%前回-0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.0% 予想2.0%前回2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)