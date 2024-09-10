■番組では、ドラマ『西園寺さんは家事をしない』の主題歌「strawberry」を披露 【写真】BUMP OF CHICKEN『CDTVライブ！ライブ！』メンバー全員オフショット BUMP OF CHICKENのCHAMAこと直井由文（Ba）が個人X（旧Twitter）で、9月9日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演した際のメンバー全員オフショットを公開した。 番組でBUMP OF CHICKENは、9月4日に発売されたニューアルバム『Iris』に収録され