■番組では、ドラマ『西園寺さんは家事をしない』の主題歌「strawberry」を披露 【写真】BUMP OF CHICKEN『CDTVライブ!ライブ!』メンバー全員オフショット BUMP OF CHICKENのCHAMAこと直井由文(Ba)が個人X(旧Twitter)で、9月9日放送のTBS系『CDTVライブ!ライブ!』に出演した際のメンバー全員オフショットを公開した。 番組でBUMP OF CHICKENは、9月4日に発売されたニューアルバム『Iris』に収録され