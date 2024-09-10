中学1年の女子生徒に性的暴行を加えたとして元衆議院議員が逮捕された事件で、女子生徒が元議員から「2万円をあげるから遊ぼう」という趣旨の声を掛けられたと話していることが分かりました。元衆議院議員の椎木保容疑者（58）は、東京・新宿区歌舞伎町のカラオケ店で中学1年の女子生徒に性的暴行を加えた疑いで8日に逮捕されました。その後の捜査関係者への取材で、女子生徒が椎木容疑者から2万円をあげるから遊ぼうという