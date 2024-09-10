光GENJIで現在はユニット「U＆S」としても活動している内海光司（56）が10日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。グループ全盛期のお金事情をぶっちゃけた。佐藤はメンバーの佐藤アツヒロとともに、勝手なイメージでゲストの素顔を深掘りする企画「ぽいぽいトーク」に登場。社会現象を巻き起こした光GENJIの全盛期について、MCの神田愛花が忙しくて時間もなく、ネットも普及していないこともあり