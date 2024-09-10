◆東都大学野球秋季リーグ戦第１週第２日▽国学院大１―０青学大（１０日・神宮）国学院大が３投手のリレーで青学大を完封し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。先発は、リーグ戦初登板の左腕・山口逸貴（３年＝興譲館）。１３５キロ前後の直球にツーシームなど変化球を丁寧に低めに集め、１回戦で１６安打を放った青学大打線を７回２死まで３安打無失点に封じた。「丁寧にコース、高さをしっかり投げ切れば、連打されることはな