Oliver Griffin[ボゴタ ９日 ロイター] - 英国際非政府組織（ＮＧＯ）のグローバル・ウィットネスが９日発表した年次報告によると、国連生物多様性条約第１６回締約国会議（ＣＯＰ１６）が今年開催されるコロンビアで２０２３年に殺害された環境活動家や地権擁護者が７９人に達し、１２年の統計開始以来で最多となった。グローバル・ウィットネスの上級顧問ローラ・フロネス氏は「数字は本当に恐ろしい」とし、報告の調査結果