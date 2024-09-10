中国商務部の関係責任者は9日に開かれた記者会見で、「中国はカリブ海地域の諸国と外交関係をスタートさせて以来、貿易投資、発展協力、人的資源、医療衛生などの分野で豊かな協力成果を収めてきた。中国税関の統計によると、2023年、中国とカリブ海地域諸国との貿易額は118億ドル（約1兆6900億円）に達し、20年間で11倍に増えた」と紹介しました。それによりますと、2018年から2023年までの中国とカリブ諸国の貿易の年平均成長率