気象台は、午後2時39分に、大雨警報（浸水害）を奈良市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】奈良県・奈良市に発表北部では、10日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■奈良市□大雨警報【発表】・浸水10日夕方にかけて警戒1時間最大雨量40mm