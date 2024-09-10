ドジャースの大谷翔平投手（３０）は９日（日本時間１０日）に本拠地ロサンゼルスでのカブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数２安打、１盗塁２得点だった。盗塁を４７に伸ばし、前人未到の「５０本塁打―５０盗塁」へ前進した。打率２割９分２厘。チームは４―１０で敗れた。相手先発は右腕ヘンドリックス。初対戦の４月５日に左中間二塁打と右越え２ランと３打数２安打２打点だった。３点を追う初回先頭はカウント１―
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