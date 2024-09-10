■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (2983) アールプランナー 東証グロース [ 割高 ] (6522) アスタリスク 東証グロース [ 割安 ] (7071) アンビスＨＤ 東証プライム [ 割安 ] (3625) テックファム 東証グロース [ 割高 ] (6769) ザイン 東証スタンダード [ 割高 ]