米Appleは2024年9月9日（現地時間）、iOS、macOS、iPadOS、watchOSの最新バージョンを9月16日（日本時間では9月17日）に配信開始するとWebサイトで発表した。いずれも無料で利用できる。2024年9月17日にiOS/macOS/iPadOS/watchOSの最新バージョンを一斉リリース○iOS 18iOS 18ではAppleのAIサービス「Apple Intelligence」が登場し、機械学習と生成AIを利用して文章生成や画像生成などが利用できる。Apple Intelligenceは当初、米