Amy LvMei Mei Chu[北京 １０日 ロイター] - 中国税関総署が１０日発表した８月のレアアース（希土類）輸出は、前月比４．３４％減の４７２３トンだった。前年比では１．１％減だった。国内需要に回復の兆しが見られることからアナリストは９月の輸出は再び減少すると予想している。１─８月の輸出は前年同期比６．４％増の３万８７５５トンだった。８月のレアアース輸入は前年比１２．２９％減の１万１１１５トンだった。１