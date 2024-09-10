英国第２の都市バーミンガムは１年前、事実上の財政破たんを宣言した/ Sarah Tilotta/CNNロンドン（ＣＮＮ）英国のイングランド、スコットランド、ウェールズの地方政府は来年、４３億ポンド（約８０００億円）の財政赤字に直面する。英国最大の労働組合ユニゾンが９日に発表した新たな報告書で明らかになった。この財政難により、雇用や、ごみ収集などの重要なサービスが削減される可能性がある。報告書は２０２５〜２６年度に予