DJ DOCのイ・ハヌルが、虚偽事実の流布による名誉毀損の疑いで訴えられた。昨日（9日）、Juvie Trainの所属事務所であるBase Camp Studioは「イ・ハヌルはJuvie Trainが常習的に麻薬を使用しているという虚偽事実を流布し、彼の名誉を毀損した疑いで、先月麻浦（マポ）警察署に立件された」と明かした。Base Camp Studioは、イ・ハヌルが個人情報の流出及びその他多数の疑いで、一山（イルサン）西部警察署にも追加で刑事告訴され