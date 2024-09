モデルで女優のKoki,(21)が10日、自身のインスタグラムを更新。アメリカ・ニューヨークでの最新ショットを披露した。Koki,は「Thank you so much @coach @stuartvevers for the unforgettable and special experience.(=忘れられない特別な経験を本当にありがとう) An amazing and beautiful show(=素晴らしく美しいショーでした)」とコメント。赤いオブジェの前でポーズを取る写真を公開した。続く投稿で、ファッ