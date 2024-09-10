【MLB】ドジャース4−10カブス（9月9日・日本時間10日／ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手がカブス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で四球を選んで出塁すると、すかさず二盗を成功させた。さらに第3打席、第4打席と2打席連続ヒットを放ち、打って走ってと躍動した。【映像】大谷、一瞬で47個目の盗塁に成功前日のガーディアンズ戦で46号特大アーチを放ち「46-46」を達成し、続く「47-47」に大きく期待が寄