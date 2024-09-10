長崎県で原爆の「被爆者」と認められずにいる人たちが市と県に、被爆者健康手帳の交付などを求めた裁判。9日の判決で、被爆者と認められたのは原告の一部の人だった。【画像】爆心地東側の15人を長崎原爆の被爆者と認定原告団長「落胆。なぜ東側の人だけ…」■爆心地東側の15人を被爆者と認定被爆体験者訴訟 原告団長岩永千代子さん（88）「（Q.期待と不安の割合は？）うーん、不安は0.5だね。99.5％は多分…これ以上の証言は