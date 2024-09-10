10日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝143円08銭前後と、前日午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝157円94銭前後と34銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース