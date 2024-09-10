北海道・千歳市に工場の建設を進める日本の半導体メーカー・Rapidus(ラピダス)が、総額1000億円規模の追加出資を要請していることがわかりました。工場の事業開始は2027年までに開始予定で、将来的には2nmプロセスから1.4nmプロセスへの更新も予定されています。ラピダス、２メガバンクと政投銀に総額200億円の出資を要請ー関係者 - Bloomberghttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-09-09/SJJBNNT1UM0W00Japanese chip f