ラッパーのMiraniが、1年4ヶ月ぶりにニューアルバムを発表する。Miraniは11日、EP「ME TIME」を発売する。先月、先行公開シングルで話題を集めたATEEZのMIN GIとのコラボ曲「Hit Me Up」を含め、計5つのトラックが収録される。公開されたトラックリストには、多様なジャンルのトップアーティストたちの名前が視線を集める。1番トラック「Gets Me Hot」にはThe QuiettとアメリカのラッパーTyla Yaweh、タイトル曲「Falling Down」に