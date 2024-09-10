東京地裁自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、二階派の政治資金収支報告書に収支を偽って記載したとして、政治資金規正法違反（虚偽記入）の罪に問われた元会計責任者永井等被告（70）に、東京地裁は10日、禁錮2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。求刑は禁錮2年。裏金事件を巡っては国会議員ら計11人が立件された。正式裁判で判決が出るのは初めて。被告は6月の初公判で起訴内容を認めた。弁護側は私利私欲のため