by Kary Marインド洋に生息するオグロメジロザメは、日中のほとんどの時間をサンゴ礁で過ごしています。しかし、近年の海水温上昇に伴って多くのオグロメジロザメがサンゴ礁を離れ、より水深が深い海域に移っていることが明らかになっています。Environmental stress reduces shark residency to coral reefs | Communications Biologyhttps://www.nature.com/articles/s42003-024-06707-3Sharks deserting coral reefs as oceans
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 佐々木希とトラブル 職人が告発
- 2. 不調のヴィレヴァン 最大のミス
- 3. 篠原恵美さん死去 ジュピター役
- 4. 東京の梅毒患者 過去最多ペース
- 5. 芳根京子 父親が介護トラブルか
- 6. 兼近 24hTVマラソンのギャラ告白
- 7. iPhone16 新機能は生成AI前面に
- 8. 村重杏奈に不快感 第2のフワか
- 9. 死産…泣かない子を連れ火葬場へ
- 10. しまむら感 大谷妻の私服が話題
- 1. 東京の梅毒患者 過去最多ペース
- 2. 12歳で一人生活 夏休みに死悟る
- 3. TBS局員が性加害 局内で怒り噴出
- 4. 小6男児に恋 22歳のLINEやり取り
- 5. 泉代表の主張「よく言った」の声
- 6. 熱愛報道 綾瀬の駆け落ちを危惧
- 7. 八田與一容疑者 関東で目撃最多
- 8. 「W台風」発生へ…3連休を直撃か
- 9. 琵琶湖遭難 危険感じた男性通報
- 10. 伊東純也 女性2人に検審申し立て
- 1. 田中真紀子氏 進次郎氏では困る
- 2. 雅子さまのストール 値段に驚き
- 3. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 4. 兵庫県知事のあだ名はフェンディ
- 5. 兵庫知事 進む道は自分が決める
- 6. 公明 代表退任で15年ぶり交代へ
- 7. 吉村氏 兵庫知事に辞職をと直電
- 8. 13万人が共感「2日目のカレー」
- 9. 女性半額にひろゆき氏反対 賛否
- 10. 兵庫県知事 辞職を拒否するワケ
- 1. SEVENTEEN・ミンギュの“上裸写真”流…
- 2. 韓国消滅へ? 出産意欲低下の理由
- 3. 200年前の写真「自分と同じ顔」
- 4. ダース・ベイダーの声 俳優死去
- 5. 「人も殺す鳥」英動物園で孵化
- 6. タイ移住50代男性の悠々自適生活
- 7. 「危険すぎる」ヒョナの大胆衣装
- 8. 栽培できなくなる? キムチピンチ
- 9. 中国前外相が解任 出版社勤務に
- 10. 「リアル鉄腕アトム」伊で開発中
- 1. 不調のヴィレヴァン 最大のミス
- 2. iPhone16 新機能は生成AI前面に
- 3. 125ccを50ccに 新基準原付制度
- 4. コスパ悪い? 無人餃子店の閉店増
- 5. 観光客が米を…沖縄県で異常事態
- 6. キンキホームが破産申請へ
- 7. 新NISAに退職金 元会社員の末路
- 8. 兵庫県知事「ロジ」こだわる理由
- 9. ピザーラ 犬用ピザを全国で販売
- 10. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 1. Apple 新スマホ4機種を発表
- 2. ラブホに新婚の教師 相手に驚愕
- 3. iPhone16Pro ストレージ倍増か
- 4. 20代女性にモテる50代男性の特徴
- 5. トランプ氏 6000億円の資産消失
- 6. iPhone16 値段同じも買わない訳
- 7. 楽天の買い回りに便利な裏ワザ
- 8. 楽天スーパーSALEの売れ筋商品
- 9. スマホの国内シェア Google急減
- 10. 楽天トラベルSALE 宿が半額も
- 1. しまむら感 大谷妻の私服が話題
- 2. 水原被告 いい暮らしを謳歌か
- 3. W杯で殴り合い 韓代表戦で騒然
- 4. 大谷に懸念 実は得点圏打率0割台
- 5. 大谷を「MLBの女の子」発言波紋
- 6. カシメロ「尚弥は世界一と違う」
- 7. 森保J地上波なし 人気低迷を危惧
- 8. 代表に選ばない宣言 本田が回顧
- 9. 大谷の豪快46号 着弾点が話題に
- 10. へそ出し 28歳女優の始球式反響
- 1. 佐々木希とトラブル 職人が告発
- 2. 篠原恵美さん死去 ジュピター役
- 3. 芳根京子 父親が介護トラブルか
- 4. 兼近 24hTVマラソンのギャラ告白
- 5. 村重杏奈に不快感 第2のフワか
- 6. また殺された 家族3人死亡で悲痛
- 7. 森田剛 宮沢りえに飛び火も?
- 8. 東国原氏 兵庫知事の一言に絶句
- 9. 恩知らず 伊藤健太郎の退社物議
- 10. 斎藤知事の異常性 なぜ生まれた?
- 1. 死産…泣かない子を連れ火葬場へ
- 2. 障害児と知って中絶 友人に怒り
- 3. 「実家臭いよね」夫の無神経発言
- 4. 肩こりが悪化 医者の忠告にゾッ
- 5. 会うたびにゾッ ママ友に恐怖
- 6. 知らぬと損 無印「ミニトング」
- 7. 彼ともし結婚したら…？2人の相性や結…
- 8. 最悪 通販で即購入も焦ったワケ
- 9. ユニクロ 1枚で楽ちん優秀ワンピ
- 10. 山田&菊池 中丸雄一に不満爆発