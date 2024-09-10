神奈川・川崎市の団地ですだれなどを燃やした疑いで、住人の28歳の男が逮捕されました。この団地ではほかにも不審火が相次いでいて、警察が関連を調べています。無職の宮川怜斗容疑者（28）は8月23日、川崎市幸区の団地ですだれなどを燃やした疑いがもたれています。この団地では同様の不審火がほかにも2件発生し、団地内を徘徊する宮川容疑者の姿が目撃されていました。9日夜、宮川容疑者本人から警察署に電話があり、話を聞いた