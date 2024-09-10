【運転再開】＜近鉄鳥羽線＞五十鈴川～鳥羽＜JR参宮線＞伊勢市～鳥羽 【写真を見る】【運転見合わせ】 ＜JR関西線＞四日市～亀山＜JR紀勢線＞亀山～高茶屋 【運転見合わせ】 ＜JR関西線＞四日市～亀山  ＜JR紀勢線＞亀山～高茶屋