Appleは2024年9月10日に新製品発表イベントを開催し、「iPhone 16 Pro」などが発表されています。その裏で2023年に導入された「ファインウーブン」素材のiPhoneケースがApple Storeの販売ラインナップから外されていることが明らかになりました。Apple Discontinues FineWoven Cases, Offers Silicone and Plastic for iPhone 16 Models - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/09/09/apple-discontinues-finewoven-cases/Appl