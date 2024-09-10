ReNatureは、医療機関専売品として水素サプリメント「Hydro-Mineral(毎日水素)」を販売中です。 ReNature水素サプリメント「Hydro-Mineral」  商品名：Hydro-Mineral(毎日水素)ハイドロ ミネラル内容量：38.7g［カプセル重量430mg(1カプセル内容量370mg)×90カプセル］定価：12,000円(税込)発売日：2024年9月10日(火)ReNatureは、医療機関専売品として水素サプリメント「Hydro-Mineral(毎日水素)」を販売中！