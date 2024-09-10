【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■&TEAM、米津玄師が「ダブル・プラチナ」を獲得！ 一般社団法人 日本レコード協会の2024年8月度ゴールドディスク認定作品が発表された。 ■トリプル・プラチナ認定作品乃木坂46「チートデイ」（シングル） ■ダブル・プラチナ認定作品&TEAM「青嵐 (Aoarashi)」（シングル） 米津玄師『LOST CORNER』（アルバム） ■プラチナ認定作品 WEST.「ハート